Den Garten gießen? Am besten nur in seltenen Ausnahmesituationen. Damit das gelingt und Ihr Garten dennoch ein schöner, blühender Garten bleibt, müssen wir ihn an die neuen Verhältnisse anpassen.

Sendung am Mo , 19.4.2021 16:05 Uhr, Kaffee oder Tee, SWR Fernsehen