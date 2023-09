Sicheres Zuhause - Hilfe im Notfall

Im Alter verbringt man die meiste Zeit zuhause. Der schönste, aber auch gefährlichste Ort. Wir geben Tipps, wie Sie Unfälle verhindern und Sie im Notfall Hilfe bekommen.

Rund 2,8 Millionen Unfälle ereignen sich jährlich in den eigenen vier Wänden, sagt das Robert-Koch-Institut - deutlich mehr als bei der Arbeit oder im Straßenverkehr. Bei älteren Menschen sind es oft Stürze, die zum Teil zu schwerwiegenden Verletzungen führen. So kann beispielsweise der Teppich aus Marrakesch, an dem so viele schöne Erinnerungen hängen, zur Stolperfalle werden.

Der wichtigste Tipp wäre deshalb, die Wohnung möglichst barrierefrei zu gestalten. Das Deutsche Rote Kreuz bietet eine kostenfreie Wohnberatung an, wie Sie Ihr Heim sicher umstellen können. Es gibt auch freie Wohnberater, die sind in der Regel aber relativ teuer.

Hilfe im Notfall

Doch was tun, wenn Sie alleine leben und Angst vor einem Sturz haben? Dann kann ein Hausnotruf-System helfen.

Tatort Badezimmer

Ein wichtiger Bereich ist das Badezimmer, in dem schnell Unfälle passieren können. Bevor Sie das Thema Umbau angehen, sollte Sie klären, ob Sie vielleicht Unterstützung durch die Pflegekasse bekommen können.

Für den sicheren Umbau kann es je nach Pflegegrad einen Zuschuss von bis zu 4.000 Euro geben. Kleine Hilfe wie ein Stuhl, um im Sitzen zu duschen, übernimmt meist die Krankenkasse, der Eigenanteil liegt dann bei 10 bis 25 Euro.



Expertin: Dr. Jessica Wendler, ehemaliger Fachbereichsleiterin DRK Kreisverband Mannheim