Heute geht es in "Kaffee oder Tee" um 5 BHs, die Frau braucht. Außerdem macht uns Lisa Rudiger feine kleine Apfelhörnchen und in der 5-Minuten-Fitness zeigen wir Ihnen Übungen, die helfen, um die Beweglichkeit zu fördern. Diese und weitere Themen erfahren Sie in der Sendung.