Gemüse-Saatgut selber gewinnen

Unser Tipp:

Lassen Sie die Samen und die Scheiben ruhig einige Tage an einem sonnigen Ort liegen, bis sie ganz getrocknet sind. Kommt Schimmel ins Spiel, werden die Samen unbrauchbar. Aufbewahren sollten Sie das Saatgut am besten an einem kühlen, aber frostfreien, zudem dunklen und natürlich trockenen Ort. Wenn alle Bedingungen stimmen, kann das Saatgut sogar mehrere Jahre haltbar bleiben.