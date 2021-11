Ausfallschritt oder Lunges: Stellen Sie sich neben den Stuhl und stützen Sie sich mit einer Hand am Stuhl ab. Achten Sie darauf, dass der Stuhl stabil steht und nicht umfallen kann. Ein Bein nehmen Sie bei der Übung nach vorne in einem 90 Grad Winkel. Das andere Bein hinter Ihrem Körper am Boden abgestellt. Jetzt gehen Sie mit geradem Oberkörper so weit nach unten, wie Sie sich es zutrauen. Nach 20 bis 30 Mal die Seite wechseln und zwei bis drei Mal wiederholen.

Bild in Detailansicht öffnen