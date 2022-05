In Deutschland leiden schätzungsweise bis zu acht Prozent der Menschen an Asthma. Was kann man tun, um der Erkrankung vorzubeugen?

Was ist Asthma? Asthma ist eine chronische, entzündliche Erkrankung der Atemwege mit dauerhaft bestehender Überempfindlichkeit. Bei entsprechend veranlagten Personen führt die Entzündung zu anfallsweiser Luftnot infolge einer Verengung der Atemwege. Weltasthma-Tag Der Weltasthma-Tag ist immer am 3. Mai. Er wurde 1998 initiiert durch die Global Initiative for Asthma (GINA). Der Tag wird zum Anlass genommen, um die breite Öffentlichkeit über Asthma zu informieren. Allergisches Asthma Asthma wird bei mindestens 50 Prozent der Betroffenen durch eine Allergie ausgelöst – und Allergien werden vererbt. Wer also die Allergie-Neigung durch die Gene der Eltern mitbekommen hat, sollte besonders aufpassen, dass kein Asthma entsteht. Dazu sollten sich Allergiker*innen unbedingt ärztlich beraten lassen und schwere Allergien behandeln. Der beste Schutz vor allergischem Asthma ist es, die Allergene, auf die man reagiert, so gut wie möglich zu meiden. Aber natürlich ist das im Alltag nicht immer leicht. Berufsbedingtes Asthma Da in einigen Berufen viel Kontakt zu Allergenen besteht, kann es bei Menschen, die auf die Allergene reagieren, zu Asthma kommen. Besonders betroffen sind Menschen, die in Bäckereien, Friseurläden, Schreinereien und Druckereien arbeiten. Deshalb sollte, wer zu Allergien tendiert, diese Berufe besser meiden. Es gibt allerdings auch Arbeitsplätze, bei denen der Kontakt mit bestimmten chemischen Substanzen (z.B. Chlorgas) unabhängig von einer allergischen Reaktion zu Asthma führen kann, weil die Bronchien dauerhaft gereizt werden. Asthma ist eine entzündliche Erkrankung der Atemwege SWR Nicht-allergisches Asthma Bei einem Teil der Asthmatiker*innen treten die typischen Symptome wie Atemnot und Hustenanfälle nach einer Virusinfektion auf. Dies ist in der Regel bei Menschen ab dem 30. Lebensjahr der Fall. Um diese Form des Asthmas zu verhindern, ist es wichtig, bei lang anhaltendem Husten und/oder lang anhaltenden Nebenhöhlenentzündungen einen Arzt aufzusuchen, um abzuklären, ob eine Behandlung notwendig ist. Experte im Studio: Dr. Ingo Wiedenlübbert, Facharzt für Allgemeinmedizin