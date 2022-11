Weihnachtliche Dekohäuschen in vielen Varianten

Designerin Lisa Vöhringer zeigt verschiedene skandinavische Weihnachts-Ideen mit Holzhäusern. Egal ob als Anhänger, Kerzenständer oder als Weihnachtsdeko. Es ist für jeden etwas dabei!

Idee 1: Holzhäuser als Kerzenständer oder Adventskranz

Lisa Vöhringer

Material:

Messingrohr 22 mm und Metallsäge

Gehrungslade und Holzsäge oder Kreissäge (muss drehbar sein um 45 Grad Winkel zu sägen)

Kantholz (meines war 8x5,5cm BxT)

Geodreieck und Stift

Schleifpapier

22 mm Flachfräsbohrer

Flüssigkleber

Stabkerzen

OPTIONAL: Schnur, Holzsterne und Brandmalkolben (für die Zahlen. Man kann diese aber auch aufmalen, oder aufstempeln)

So geht's:

1. Ein Kantholz mit den Maßen ca. 8x5,5cm nehmen (zu klein sollte es nicht sein, damit Sie in alle Richtungen genug Platz für das Bohrloch der Kerze haben). Das Geodreieck mittig auflegen und das Hausdach im 45 Grad Winkel vorzeichnen.

2. Wer eine Tischkreissäge hat, die sich auf 45 Grad drehen lässt, benutzt natürlich diese, damit geht es am schnellsten. Ansonsten mit einer Gehrungssäge oder in einer Gehrungslade sägen. Die Gehrungslade muss groß genug sein damit das Holzstück auch hineinpasst, also nicht zu schmal kaufen. Nun die beiden Dachseiten im 45 Grad Winkel zusägen. Anschließend das Holzstück auf 10 cm Höhe kürzen. Die Häuser können aber natürlich auch höher sein oder alle in unterschiedlichen Höhen gesägt werden.

3. In eine der Dachhälften mit einem 22 mm Flachfräsbohrer ein Loch für den Kerzenhalter hinein bohren. Da die Dachhälfte schräg ist, muss beim Bohren folgendes beachtet werden: Den Bohrer erst schräg zum Haus ansetzen und ganz langsam zu bohren beginnen. So dreht sich die Spitze des Bohrers ins Holz, ohne zu verrutschen. Sobald der Bohrer im Holz vergraben ist, den Bohrer aufrichten und nun gerade nach unten bohren. Nur so tief bohren, dass das Messingrohr etwas vertieft darin Platz findet.

4. Das Holzhaus gründlich abschleifen.

5. Für den Kerzenhalter das Messingrohr in kürzere Stücke zusägen. In unserem Fall waren die Stücke ca. 4 cm lang.

6. Zum Schluss das Rohr im Holz einkleben. Gut trocknen lassen und dann kann die Kerze hineingesteckt werden.

Idee 2: Deko-Holzhäuser

Lisa Vöhringer

Material:

Gehrungslade und Holzsäge oder Kreissäge (muss drehbar sein um 45 Grad Winkel zu sägen)

Kantholz, perfekt zum Reste verarbeiten

Geodreieck und Stift

Schleifpapier

OPTIONAL: schwarze Holzlasur auf Wasserbasis und Pinsel

So geht's:

1. Ein Kantholz nehmen, das Geodreieck mittig auflegen und das Hausdach im 45 Grad Winkel vorzeichnen.

2. Wer eine Tischkreissäge hat, die sich auf 45 Grad drehen lässt, benutzt natürlich diese, damit geht es am schnellsten. Ansonsten mit einer Gehrungssäge oder in einer Gehrungslade sägen. Die Gehrungslade muss groß genug sein damit das Holzstück auch hineinpasst, also nicht zu schmal kaufen. Nun die beiden Dachseiten im 45 Grad Winkel zusägen. Anschließend das Holzstück auf 10 cm Höhe kürzen. Die Häuser können aber natürlich auch höher sein oder alle in unterschiedlichen Höhen gesägt werden.

3. Das Holzhaus gründlich abschleifen. Wer die Häuser noch farbig gestalten möchte, kann hier z.B. Holzlasur verwenden.

Ein Kantholz nehmen, das Geodreieck mittig auflegen und das Hausdach im 45 Grad Winkel vorzeichnen. Lisa Vöhringer Bild in Detailansicht öffnen Die beiden Dachseiten im 45 Grad Winkel zusägen. Anschließend jedes Haus in unterschiedlicher Höhe kürzen. Lisa Vöhringer Bild in Detailansicht öffnen Das Holzhaus gründlich abschleifen. Lisa Vöhringer Bild in Detailansicht öffnen Wer die Häuser noch farbig gestalten möchte, kann hier z.B. Holzlasur verwenden. Lisa Vöhringer Bild in Detailansicht öffnen

Idee 3: Mini-Häuser als Kartenhalter

Lisa Vöhringer

Material:

Gehrungslade und Holzsäge oder Kreissäge (muss drehbar sein um 45 Grad Winkel zu sägen)

Kantholz, perfekt zum Reste verarbeiten

Geodreieck und Stift

Schleifpapier

Anleitung:

1. Ein Kantholz nehmen, das Geodreieck mittig auflegen und das Hausdach im 45 Grad Winkel vorzeichnen.

2. Wer eine Tischkreissäge hat, die sich auf 45 Grad drehen lässt, benutzt natürlich diese, damit geht es am schnellsten. Ansonsten mit einer Gehrungssäge oder in einer Gehrungslade sägen. Die Gehrungslade muss groß genug sein damit das Holzstück auch hineinpasst, also nicht zu schmal kaufen. Nun die beiden Dachseiten im 45 Grad Winkel zusägen. Anschließend das Holzstück auf 10 cm Höhe kürzen. Die Häuser können aber natürlich auch höher sein oder alle in unterschiedlichen Höhen gesägt werden.

3. Das Holzhaus gründlich abschleifen. Anschließend mittig ins Dach einen ca. 1 cm tiefen Schlitz für die Tischkarte sägen und die Schnittkante erneut abschleifen.

Idee 4: Mini-Häuser als Baum- oder Geschenkanhänger

Lisa Vöhringer

Material:

Gehrungslade und Holzsäge oder Kreissäge (muss drehbar sein um 45 Grad Winkel zu sägen)

Kantholz, perfekt zum Reste verarbeiten

Geodreieck und Stift

Schleifpapier

Bohrer

Schrauböse und Faden

Anleitung:

1. Ein Kantholz nehmen, das Geodreieck mittig auflegen und das Hausdach im 45 Grad Winkel vorzeichnen.

2. Wer eine Tischkreissäge hat, die sich auf 45 Grad drehen lässt, benutzt natürlich diese, damit geht es am schnellsten. Ansonsten mit einer Gehrungssäge oder in einer Gehrungslade sägen. Die Gehrungslade muss groß genug sein damit das Holzstück auch hineinpasst, also nicht zu schmal kaufen. Nun die beiden Dachseiten im 45 Grad Winkel zusägen. Anschließend das Holzstück auf 10 cm Höhe kürzen. Die Häuser können aber natürlich auch höher sein oder alle in unterschiedlichen Höhen gesägt werden.

3. Das Holzhaus gründlich abschleifen. Anschließend mittig ins Dach ein kleines Loch bohren und die Schrauböse fest eindrehen. Noch ein Stück Schnur dran befestigen und schon kann das kleine Haus an den Baum oder an ein Geschenk gehängt werden.

