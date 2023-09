Tillandsienhalter aus Holz und Draht

per Mail teilen

Wer die Wohnungen gern grün gestalten möchte für den hat Kreativ-Bloggerin Lisa Vöhringer genau das Richtige! Eine lebendige Pflanzendekoration, die kostengünstig ist und das Raumklima verbessert.

Material

2 mm dicker Aluminiumdraht (Farbe nach Wahl)

Metallschere

Rundholz- oder Kantholzreste, oder ein größeres Stück Treibholz

Holzsäge und Schleifpapier

Holzbohrer

Maßband

Tillandsien

Eventuell: Holzlack und Flüssigklebstoff

So geht's:

1. Die Größe und Form Ihrer Luftpflanzen anschauen und überlegen, wie groß der Pflanzenhalter sein sollte. Anschließend nach passenden Objekten mit einer konischen Form suchen, die zum Formen des Drahts genutzt werden können wie z.B. ein dicker runder Pinsel, eine Maskara-Tube, ein Flaschenhals, ein Holzdekoei oder eine Vase.

2. Ca. 35 cm vom Draht abschneiden. Ein Stück gerade lassen (dieses kommt später ins Holz) und dann anfangen den Draht spiralförmig um einen Gegenstand zu formen. Es kann auch mit einem kleineren Gegenstand begonnen und dann mit einem größeren weiter gemacht werden, je nachdem welche Form erzielt werden soll.

3. Prüfe, ob die Pflanze gut hineinpasst und sich zum Gießen leicht wieder entnehmen lässt (soll die Pflanze dauerhaft im Halter bleiben, oder steht der Pflanzenhalter im Badezimmer muss das Holz lackiert werden damit es keine Feuchtigkeit zieht).

4. Ein Kantholz oder Rundholz zusägen. Lisa Vöhringer hat ein Kantholz zu einem Würfel von 3x3 cm gesägt. Das Holzstück gut abschleifen.

5. In der Mitte eine Markierung aufs Holz für das Bohrloch setzen.

TIPP: Bei einem Würfel das Lineal diagonal ansetzen und so ganz einfach den Mittelpunkt anzeichnen.

6. Mit einem Holzbohrer ein Loch in der Dicke des Drahtes mit einer Tiefe von mindestens 1 cm bohren (je nach Größe des Drahthalters und Holzes kann dieser Wert variieren).

7. Den Drahthalter hinein stecken und überprüfen, ob er gut steht (der Draht kann zusätzlich mit etwas Flüssigkleber im Bohrloch fixiert werden) und die Tillandsie darin platzieren.

Schritt für Schritt zum Tillandsienhalter aus Holz und Draht

DEKOTIPP: Lisa Vöhringer Es können auch mehrere Halter auf einem Holzstück angebracht werden. Sehr schön und natürlich sieht das z.B. auf einem Stück Treibholz aus.

Extra-Tipp fürs Badezimmer:

Wer Tillandsien im Badezimmer einfach und wunderschön in Szene setzen will, kann diese ganz einfach am Spiegel oder den Wandfließen fixieren.

Dazu werden lediglich einen Saugnapf mit Schlitz (wird zur Weihnachtszeit häufig zum Anbringen von Lichterketten verwendet) und einen Metall- oder Holzring (Holzring lackieren damit er im Bad keine Feuchtigkeit zieht) benötigt..

TIPPS & HINWEISE zur Pflanzenpflege:

Der perfekte Standort für Tillandsien ist ein helles Badezimmer

Tillandsien nur sparsam und ausschließlich im Sommer mit einem geeigneten Dünger düngen.

Tillandsien werden besprüht/benebelt oder in einem Tauchbad gegossen. Wichtig ist dabei, dass das Wasser kalkarm ist (am besten Regenwasser verwenden), da sonst die Saugschuppen der Blätter verstopfen können und dann kein Wasser mehr aufgenommen werden kann.

Im normalen Wohnraum benötigt die Pflanze 1-2 mal pro Woche etwas Wasser, bei sehr heißen Sommern etwas häufiger.

Zwischen den Blättern darf kein Wasser stehen bleiben, sonst könnte eine Fäulnis entstehen.

Der Standort sollte hell aber ohne direkte Sonneneinstrahlung sein

Faustregel:

je grüner die Tillandsie ist, desto mehr Feuchtigkeit und weniger Sonne verträgt sie.

je grauer die Tillandsie ist, desto mehr Sonne und weniger Feuchtigkeit verträgt sie.

Im Studio: Lisa Vöhringer, Designerin