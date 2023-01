Schritt für Schritt zur Kissenhülle mit Blütenstickerei

Spannen Sie den Stoff in den Stickrahmen. Wählen Sie die Farbe ihrer Blüte und fädeln einen langen Faden auf eine Sticknadel. Mittig in der kreisrunden Blüte von der Rückseite einstechen. Im Uhrzeigersinn auf 2h einstechen und wieder in der Mitte zur Vorderseite stechen. Anschließend auf 5h stechen und wieder in Mitte zur Vorderseite gelangen. In diesem Prinzip weiter auf 8h und 10h verfahren.

Privat - Manuela Besheimer-Gräf