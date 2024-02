Närrischer Kopfschmuck für die Fastnacht

Vom Schmutzigen Donnerstag bis Fastnachtsdienstag geht es hoch her im Südwesten. Sind Sie noch auf der Suche nach einem närrischen Outfit? Wie wäre es mit einer bunten Kopfbedeckung?

Für Frauen sind Haarreifen wieder groß in Mode. Die kann man auch in kurze Haare stecken. Und für den Partnerlook wird ein (alter) Strohhut mit den gleichen Deko-Elementen verziert.

Unsere Idee ist:

Nachhaltig: Vorhandenen Haarreif und alten Strohhut verwenden

Kostengünstig: Das Dekomaterial kostet ca. 5 bis 8 Euro und gibt es im Set z.B. in Schnäppchen -und Drogeriemärkten

Einfach: Kabelbinder und Pfeifen-Putzer lassen sich leicht befestigen

Variabel: mit den Deko-Materialien lassen sich vielfältige Motive gestalten und sowohl Haarreifen, Hüte oder auch Kleidungsstücke verzieren.

Material

1 Haarreif

1 ( alter) Strohhut mit Hutband

ca. 20 bunte Kabelbinder

ca. 20 Pfeifen-Putzer

ca. 30 Pompons

Deko-Elemente: Strasssteine, Federn Deko-Elemente aus Moosgummi

2 breite Satin-Stoffbänder, Länge ca, 50 cm, um den Haarreif auf dem Kopf zu befestigen

Werkzeug

Heißklebe-Pistole (evtl. Reserve-Klebepistole)

Klebe-Sticks zum Nachfüllen

Schere

Holzkochlöffel mit langem dünnen Stiel

So geht's

Für den Haarreif

1. Die Kabelbinder um den Haarreif legen und fest ziehen.

2. Pfeifen-Putzer zu Spiralen drehen, dazu jeden einzeln um den Stiel eines Kochlöffels wickeln und den Stiel wieder heraus ziehen.

3. Zwischen die einzelnen Kabelbinder jeweils eine Pfeifen-Putzer um den Haarreif biegen.

4. Ausdekorieren: mit Heißklebepistole große Pompons unten an den Rand des Haarreifs kleben. Für den Glitzereffekt bunte Strasssteine oder Steine aus Kunststoff zwischen die Pompons kleben. Die Pfeifen-Putzer und Kabelbinder mit kleinen Pompons, bunten Steinen, Blümchen und Herzen aus Moosgummi bekleben

5. Zur Befestigung des Haarreifens auf dem Kopf die Satinbänder an beiden Seiten am Haarreifende oder am letzten Kabelbinder mit einem kleinen Knoten befestigen. (Das Band am Hinterkopf verknoten, das sorgt beim Tragen für einen besseren Halt)

Schritt für Schritt zum närrischen Haarreifen

Für den Hut

1. Die Pfeifen-Putzer zu Spiralen drehen, dazu jeden einzeln um den Stiel eines Kochlöffels wickeln und den Stiel dann wieder heraus ziehen.

2. Die Pfeifen-Putzer um das Hutband außen herum wickeln und festdrehen.

3. Auf das Hutband außen mit der Klebepistole bunte Steine und Deko-Elemente aus Moosgummi aufkleben

4. Die Pfeifen-Putzer mit der Heißklebepistole mit Deko-Elementen nach Belieben bekleben

5. Die Hutkrempe mit Pompons und Strasssteinen bekleben und je nach Belieben mit den Deko-Elementen aus Moosgummi dekorieren.

Schritt für Schritt zum närrischen Hut

Unser Tipp: Schmetterling für (Jeans) Jacke

Material

1 alte ( Jeans)Jacke

1 Stück Kunstfell

1 Stück glänzenden Stoff für den Schmetterling in der Größe 40x40 cm

Deko-Elemente: Pompons für die Epauletten ( Schulterpartie)

Stoffröschen und Federn

Nähgarn

Schneiderschere

So geht's

1. Nach den Angaben der Vorlage ein Schmetterling auf ein A4 Blatt zeichnen und ausdrucken.

2. Den Stoff doppelt gefaltet an der vorderen Kante anlegen. Den Stoff entsprechend zuschneiden.

3. Die Kanten des Schmetterlings z.B. mit einer Zackenschere versäubern.

4. Das Kunstfell auf den Rücken der Jacke aufnähen.

5. Dann den Schmetterling aufnähen.

6. Den Schmetterling nach Belieben mit Stoffröschen und Federn verzieren. Zum Schluss die Pompons in verschiedenen Größen auf die beiden Schultern aufnähen.

Im Studio: Simone Schneider, Kostümschneiderin