Unsere Modellbahn Reise führt uns nach Frankreich, in das fiktiven Örtchen St. Liberal in den 1950er Jahren. Marc-Noël Flau vom Modellbahnklub hat in der Ausstellung Leipzig die H0 Anlage Chemin de Fer du Limousin gezeigt. Eisenbahn-Romantik zeigt in einer kleinen Reihe Modellbahn-Anlagen. Diese haben wir teilweise in unseren langen Folgen bereits gezeigt, hier sollen Anlagen und ihre Erbauer jedoch ausführlicher vorgestellt werden.