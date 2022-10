04.04.-07.04.2019

Die Eisenbahnfreunde Breisgau < http://www.eisenbahnfreunde-breisgau.de/> mit ihrem Museumszug „Rebenbummler“ sind mit der Preßnitztal-Museumsbahn Steinbach-Jöhstadt in Sachsen befreundet. Ein Grund für sie auf 35 laufenden Metern die Preßnitztalbahn in Spur H0e in den 60er Jahren nachzubauen.Hier der Bahnhof Steinbach.

SWR SWR - Wolfgang Drichelt