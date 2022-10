31.01.-04.02.2018

Für Modellbauer Wolfgang Leusch aber ist das eine Herausforderung: 200 Stunden hat er an dem Schuppen gearbeitet - die Materialkosten aber waren gering. Die Fensterscheiben zum Beispiel stammen aus alten Klarsichtverpackungen von "Heki". Sein Credo: ein Modellbauer wirft nichts so einfach weg, irgendwo lässt sich alles irgendwie verwenden. Mit der Firma arbeitet er seit vielen Jahren zusammen und er gibt sein Wissen in Seminaren weiter.

SWR SWR - Harald Kirchner