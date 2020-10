Modellbahn Vignetten aus Europas Provinz

Eine Reise durch Europa – aber in klein. Wir haben sieben Modellbahnanlagen herausgesucht, die einen besonders schönen Blick auf das ländliche Europa – oft von anno dazumal – werfen.

Wir beginnen die Reise in Frankreich, im fiktiven Örtchen St. Liberal in den 1950er Jahren (Modellbahnklub in Leipzig mit Marc-Noël Faliu). Weiter geht es zu Schmalspurbahnen in Norditalien (Anlagenporträt in Dortmund, von Massimo Boniforti), über die Rhätische Bahn in der Schweiz (Anlagenporträt in Löbau, von Wolfgang Schick) dann hinauf bis nach Belgien. Dort besuchen wir ein ganz außergewöhnliches Bahnbetriebswerk „Val Rikard“. Das hat es so nie gegeben, aber die Fantasie des Modellbauers ist eben unendlich (Traumanlage in Utrecht, von Rik Marten).

Ganz im Norden zeigen wir ein Modell aus Norwegen, mit tollen Bahnen und einer Landschaft, die im Maßstab 1:160 lebensecht einen Bahnhof, Fischtrawler, Fjord und Wasserfälle zeigt. (Anlagenporträt in Dresden, von Bernhard Walter)

In Deutschland – oder vielleicht auch in einer Märchenwelt? Liegt der Bahnhof „Am Feenwald“, der mit vielen kleinen Szenen überrascht und begeistert. (Modellbahn-Traum in Leipzig, von Wolfgang Stößer).

Und schließlich beenden wir die Rundreise wieder bei unseren Nachbarn in Frankreich, dieses Mal im Elsaß wo uns ein stimmiges Gesamtensemble ein beeindruckendes Diorama eines Ortes irgendwo an der Elsäßer Weinstraße zeigt. Natürlich nur komplett mit Schmalspurbahnen in liebevollem Eigenbau (Spezial 8 in Leipzig, von Patrice Hamm).

(ESD: 16.10.2020)