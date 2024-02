Modellbahn-Neuheiten 2024

per Mail teilen

Die Nürnberger Spielwarenmesse zeigt wie seit vielen Jahren die Neuheiten der Modellbahnbranche. Der Film zeigt die wichtigsten Neuheiten kleiner und großer Modellbahnfirmen.

Die Spielwarenmesse in Nürnberg war und ist für viele Modellbahner ein Fixpunkt im Terminkalender. Mit Spannung werden jedes Jahr die Neuheiten erwartet. Allerdings hat sich seit Corona vieles verändert, immer weniger Firmen präsentieren sich dort, gerade die kleineren Aussteller machen sich inzwischen rar.

Seit Jahrzehnten berichten wir über die Messe in Nürnberg, so auch dieses Jahr. In diesem Jahr sind wir auf der Messe, wir besuchen aber auch einzelne Firmen und zeigen Neuheiten, die nicht auf der Messe präsentiert werden.

Es gibt einen weiteren Trend bei den Modellbahnherstellern: immer mehr Neuheiten werden nicht Anfang des Jahres angekündigt, sondern über das ganze Jahr verteilt.

(ESD: 15.03.2024)