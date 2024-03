Eisenbahnerstadt Kornwestheim - Die Bahn prägt den Ort

per Mail teilen

Es gibt nur wenige Städte, die vom Eisenbahnwesen so stark geprägt sind wie Kornwestheim.

Bereits im Jahr 1846 bekommt Kornwestheim einen Bahnanschluss. Es liegt an der sogenannten württembergischen Zentralbahn - der Strecke von Stuttgart nach Ludwigsburg. Zum Ende des 19. Jahrhunderts traten grundlegende Änderungen des durch die Landwirtschaft geprägten Ortsbildes und -lebens in Kornwestheim ein. 1891 gründete Jakob Sigle die spätere Schuhfabrik" Salamander". Die mit modernen Herstellungsmethoden preisgünstig gefertigten Qualitätsschuhe finden zahlreiche Käufer. Die ständig wachsende Produktion erforderte den Bau ausgedehnter Fabrikanlagen und für die große Zahl der Arbeiter mussten Wohnungen gebaut werden.

Viele Arbeiter mussten aber von ihren Wohnstätten erst nach Kornwestheim kommen. 1896 entsteht die Güterumgehungsbahn von Untertürkheim–Kornwestheim - diese Strecke soll den Bahnhof der Landeshauptstadt entlasten. Über diese Strecke kommen aber auch die Beschäftigten der Firme aus dem Umland nach Kornwestheim zu ihren Arbeitsstätten. Hauptsächlich zur bekannten Schuhfabrik. Daher der Name Schusterbahn. Die Strecke ist eine der Interessantesten im Großraum Stuttgart.

So nah an der Bahn zu wohnen, das geht nicht spurlos an den Menschen vorbei. Einer von ihnen ist der Eisenbahnfotograf Bernd Schneider. Mit dem Fotografieren hat der studierte Geograf auch das Interesse für die Geschichte von Kernwestheim entdeckt.

In Kornwestheim ist auch der Rote Flitzer stationiert. Ein Schienenbus Museumstriebwagen vom Typ VT 98. Mit einer fünfteiligen Einheit geht es auf eine kleine Rundfahrt.

Dann besuchen wir noch einen pensionierten Lokführer aus Kornwestheim. Er führt uns in sein kleines Reich. Ein Schrebergarten wie ihn viele Eisenbahner in Kornwestheim besitzen. Er liegt unmittelbar neben einem besonderen Bauwerk, das im Jahr 2024 abgerissen wird. Die Große Pflugfelder Brücke.

(ESD: 08.03.2024)