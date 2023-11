Hochöfen, Zechen, Stahl - Das Revier im Modell

Hochhöfen, Zechen und Stahl - all das findet sich auf einer außergewöhnlichen Modellbahnanlage in Wuppertal. Der Verein „Reviermodule“ zeigt die Montanindustrie in Klein. Anregungen holen sich die Vereinsmitglieder beim Museum Heinrichshütte, dort stehen Originale der Modelle.

Sendung am Fr. , 1.12.2023 14:15 Uhr, Eisenbahn-Romantik, SWR