Eisenbahnknoten Lehrte - ein Museumsstellwerk und noch viel mehr...

In Lehrte gab es sehr viele Schranken. Glaubt man älteren Einwohnern, waren die Schranken in Lehrte scheinbar immer geschlossen. In den 1970er Jahren wurden die Stadt umgebaut. Jetzt gibt es breite Straßen und viele Unterführungen.

