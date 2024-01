Von Zechen und Zügen

Mit zwei Dampf- und zwei Diesellokomotiven befahren die Eisenbahnfreunde Hamm ihre bereits 100 Jahre alte Museumseisenbahn-Strecke durch die schönen Lippe-Auen.

Dampfloks im Ruhrpott – die Eisenbahnfreunde Hamm betreiben auf der 100 Jahre alten Strecke entlang der Lippe von Hamm nach Lippborg eine Museumsbahn.

Sie führt durch die landschaftlich reizvollen Lippe-Auen. Noch heute dient sie dem Kohletransport von den Zechen des östlichen Reviers zu den Kraftwerken an der Lippe, sowie zum Hafen Hamm. Die Eisenbahnfreunde haben vier betriebsfähige Dampf-Lokomotiven.

Zwei davon sind ganz besonders interessant. Eine Dampflok wurde direkt an die Hammer Zeche Radbod geliefert, die andere, eine alte Reichsbahndampflok, verdiente noch bis in die sechziger Jahre ihr Gnadenbrot bei der Ruhrkohle-Zeche Heinrich Robert in Hamm.

(ESD: 19.06.2005)