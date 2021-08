per Mail teilen

Zu Gast in einer überaus bedeutenden Kulturlandschaft Europas – im Salzkammergut. Jedermann sollte sich eingeladen fühlen, diese traumhafte Landschaft mit der Eisenbahn zu erkunden.

Wegen der Schönheit der Gegend machte hier schon der Kaiser Urlaub. Und der kam natürlich mit der Bahn. Daran erinnert noch heute das Salzkammergut Lokalbahnmuseum in Mondsee und dort findet man auch Erinnerungen an diese legendäre Schmalspurbahn. Neben Eisenbahnen verfügt das Salzkammergut über wunderschöne Seen.

Auf dem Traunsee und auf dem Wolfgangsee fahren noch heute historische Passagierschiffe. Und von St. Wolfgang zuckelt eine alte Dampfeisenbahn hinauf auf den Schafberg, der einen wohlklingenden Beinamen trägt: "Rigi des Salzkammergutes".

(ESD: arte 08.07.2008)