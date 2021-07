per Mail teilen

Im Niederländischen Eisenbahnmuseum in Utrecht findet jedes Jahr ein großes Event statt - ONTRAXS.

Hier werden ein Wochenende lang wunderschöne Modellbahnanlagen präsentiert. Nicht die ganz großen, sondern die kleinen, die feinen.

Die ONTRAXS gehört zu den Ausstellungen, bei denen der Übergang zwischen Modellbau und Kunst fließend ist.

Beispielsweise fährt ein Triebwagen am Bahnhof ab, verschwindet im Tunnel und fährt, schon etwas entfernt und kleiner geworden, über ein Viadukt. Kurze Zeit später ist er nur noch halb so groß und bald darauf sieht man nur noch ein winziges Fahrzeug am Horizont.

Herauszuheben sind auch folgende Anlagen: Eine, bei der ein winziger Radfahrer durch den Ort fährt und dabei mächtig in die Pedale tritt oder eine andere, mit ihrer abenteuerlichen Gleislage einer Eisenbahn im Dschungel.

(ESD: 01.01.2012)