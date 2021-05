per Mail teilen

Das wichtigste Modellbahnereignis des Jahres steht im Mittelpunkt unserer Sendung. Wir machen stellvertretend für Sie einen ausführlichen Messerundgang.

Alle Modellbahnfirmen treffen sich jedes Jahr Anfang Februar in Nürnberg und präsentieren eine Woche lang ihre Neuheiten. Es handelt sich dabei um eine Fach- und zum Bedauern vieler Fans nicht um eine Publikumsmesse. Das Eisenbahn-Romantik-Team versucht aus der Fülle der Neuheiten und Neuigkeiten das Interessanteste herauszufinden und die Neugier aller Modellbahn-Freunde zu stillen.



Nachdem in den vergangen Jahren mehrere Hersteller aus der Modellbranche in Turbulenzen geraten sind, wird es interessant zu beobachten, mit welchen Modellneuschöpfungen man in Zukunft die Käufer erobern möchte.

(ESD: 24.02.2008)