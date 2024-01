Bahnschmuckstücke

Wir berichten von der 8. Faszination-Modellbau-Messe 2002 in Sinsheim.

Die erste CarGo Tram von VW in Dresden. SWR SWR -

Unser Hauptaugenmerk lag auf den Modellbahn-Anlagen, die in großer Anzahl und in den verschiedensten Spurweiten zu sehen waren. Ein Schwerpunkt dieser Messe lag auf US-Modellbahnen, die sich in Deutschland wachsender Beliebtheit erfreuen.



Weitere Themen:

- Die Firma Henkel hat einen Kesselwagen mit der Pril-Blume bemalen lassen: Ein Farbtupfer im Güterzugverkehr.

- Wir zeigen einen Bericht über die neue VW-Straßenbahn in Dresden, die fahrplanmäßig für Gütertransporte eingesetzt wird.

- Außerdem sehen Sie einen Bericht über die Aufarbeitung und Farbe der Schnellzuglok 18 201.

(ESD: 05.05.2002)