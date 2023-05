per Mail teilen

Am Fuße des Donon-Massivs, 15 Kilometer von Sarrebourg entfernt, beginnt die sechs Kilometer lange Schmalspurstrecke der Museumsbahn von Abreschviller. Ursprünglich war die Strecke Teil einer 100 Kilometer langen Waldbahn – bis LKWs die Bahn im Jahr 1964 überflüssig machten.

Wir besuchen die Museumsbahn von Neu Breisach und den Verein "Chemin de fer Touristique du Rhin".

Auch dem Mont-Blanc statten wir einen Besuch ab. Zu seinen Füßen, in Chamonix, hat die Eismeerbahn ihren Ausgangspunkt. An seiner Westflanke wird der weiße Berg von der "Tramway du Mont-Blanc" erobert. Ursprünglich sollte die Strecke tatsächlich bis auf den Gipfel führen. Dies wurde jedoch nicht realisiert. Doch auch so ist die alpine Streckenführung atemberaubend.

(ESD: 15.07.2001)