Wuppertals Bahnen

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist die Wuppertaler Schwebebahn eines der sichersten Verkehrsmittel. Einzig in ihrer Art hangelt sie sich in luftiger Höhe an einem Stahlgerüst durch das Tal der Wupper.

1976 nahmen die Wuppertaler Stadtwerke den "Kaiserwagen" wieder in Betrieb. Hierin hatte Kaiser Wilhelm II schon 1900, vor der offiziellen Eröffnung der Schwebebahn, eine Stadtrundfahrt unternommen. Jetzt kann er von Jedermann gebucht werden. Der Bergische Museumsbahnverein konnte einen Teil der Linie 5 und viele Wuppertaler Straßenbahnwagen retten. An der Kohlfurther Brücke entstand so ein sehenswerter Betriebshof. Eine Lore aus dem Jahr 1894 ist das älteste Schienefahrzeug der Bergischen Museumsbahnen.