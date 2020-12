Mit der "Eisenbahn der Pharaonen" fahren wir in dieser Sendung von Kairo nach Alexandria. Sie ist die älteste Bahnstrecke Afrikas und führt rüttelnd durch endlose Baumwollfelder vorbei an den Heiligtümern der alten Ägypter. Rücken an Rücken quetschen sich die verschwitzten Reisenden zusammen mit Hühnern und anderen Begleitern.

Sendung am Di , 12.1.2021 14:45 Uhr, Eisenbahn-Romantik, SWR Fernsehen