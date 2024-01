Modellbahners Anlagenträume

Zwei Berichte in dieser Sendung: von der Convention "American Railroadfans in Switzerland" und von der "Internationalen Ausstellung Modellbahn und -Zubehör" in Köln

Im ersten Teil unserer Sendung sind wir auf der alle zwei Jahre stattfindenden Convention der "American Railroadfans in Switzerland", in Adliswil/Schweiz. Sie ist das Top-Ereignis für Freunde amerikanischer Bahnen in Vorbild und Modell statt. Auf über 3.000 qm werden detaillierte Dioramen und Anlagen mit Fahrbetrieb von Spur N bis G unter internationaler Beteiligung ausgestellt. Hauptthema der 12. Convention am 12. und 13. Oktober 2002 sind "freight trains" (Güterzüge).

Wir zeigen die Anlage "Tehachapi Loop in der Mojave-Wüste", eine legendäre Bahnstrecke der Santa Fe, Union Pacific und Southern Pacific; die Anlage "Cental District", die das Großstadtleben dreidimensional vermittelt; die "Live-Steam" Anlage in Spur G, mit ihrer 6 Meter langen und 90 cm hohen Trestle; die Anlage "Layoutcenter", sind sieben Anlagen und zwei Dioramen unterschiedlichster Couleur, die seit 1985 im Dachgeschoss der Schule Kronenwiese festinstalliert sind; die Anlage "Great John Timber Railroad", ein Wildwest-Szenario in Spur G und eine "Waldbahn-Anlage", die von einem Holzfällercamp in Colorado erzählt.

Im zweiten Teil unserer Sendung sind wir zu Gast auf der "Internationalen Ausstellung Modellbahn und -Zubehör", die Anfang November 2002 in Köln stattfand. Wie jedes Jahr präsentieren wir die schönsten Modellbahn-Anlagen und geben Ihnen Anregungen für das schönste Hobby der Welt.

Erste Station ist der "Verein für Berlin-Brandenburgische Stadtbahngeschichte Weinbergsweg" mit seiner Stadtbahn-Anlage in H0.

Neues präsentiert Branchenführer Märklin. – Wir zeigen die Gewinner-Anlagen des Wettbewerbs "Modellbau und Schule" unter dem Motto: "Gewerbe und Industrie an unserer Bahnlinie". – Nostalgie und Professionalität zeigt die brandneue Messeanlage des Schmalspurspezialisten BEMO. – Auch auf den rund 60qm großen Spur II Anlage der Eisen- und Modellbahnfreunde Coburg ist einiges am Laufen.

(ESD: 24.11.2002)