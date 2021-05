Almost Heaven, West Virginia – Waldbahndinos in Aktion

Cass heißt eine Siedlung in den Bergen West Virginias, die aussieht, als wäre die Uhr hundert Jahre zurückgedreht, in eine Zeit, in der die Bewohner noch im nahegelegenen Sägewerk zur Arbeit gingen.

Cass, West Virginia, gegründet 1900. Es lebten hier Einwanderer aus Ungarn und Österreich, die in der örtlichen Papiermühle und bei der Eisenbahn arbeiteten. SWR Andreas Stirl & Frank Rinnelt Bild in Detailansicht öffnen West Virginia SWR Andreas Stirl & Frank Rinnelt Bild in Detailansicht öffnen Waldbahnlok Shay mit Volldampf bergauf. SWR Andreas Stirl & Frank Rinnelt Bild in Detailansicht öffnen Waldbahnlok vom Typ Climax im Tal des Greenbrier Rivers. SWR Andreas Stirl & Frank Rinnelt Bild in Detailansicht öffnen Das Sägewerk ist längst Geschichte, es wurde vor einem halben Jahrhundert Opfer eines Feuers. Aber der Ort ist erhalten geblieben und unterdessen ein nationales Kulturgut, ebenso wie die Waldeisenbahn, die von Eisenbahnfreunden und dem Staat West Virginia bereits vor vier Jahrzehnten gerettet wurde. Dazu gehört auch die größte Flotte von Waldbahnlokomotiven in den Vereinigten Staaten. (ESD: 22.06.2013)