Bahn-Spezialitäten

Eisenbahn-Romantik präsentiert in dieser Folge ungewöhnliche Themen in Magazinform:

Großbrand in Nürnberg Gostenhof 2005

Bei einem Großbrand in Gostenhof, einer Außenstelle des Deutschen Bahn Museums in Nürnberg ist am Montagabend, 17.10.05, Sachschaden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden. Mehrere wertvolle Ausstellungsstücke - Waggons und Lokomotiven, darunter ein "Adler"-Nachbau von 1935 - wurden zerstört.

Lehrter Bahnhof, Berlin

Der neue Hauptstadtbahnhof in Berlin, besser bekannt als Lehrter Bahnhof, hat in den Sommermonaten durch spektakuläre Bautätigkeit auf sich aufmerksam gemacht.

Zug in die Zukunft – Eisenbahn in Angola

Der Hauptteil der Sendung widmet sich einem vergessenen Fleckchen Erde, und zwar einem Land, das drei Jahrzehnte in den Schlagzeilen stand wegen seines furchtbaren Bürgerkrieges. Angola. Seit zwei Jahren versucht das Land auf den Weg der Normalität zurückzufinden. Wahrlich kein leichtes Unterfangen, aber es gibt auch kleine Erfolgserlebnisse. Dazu gehört auch der Wiederaufbau der angolanischen Eisenbahn.

Stuttgarter Straßenbahn Linie 15

Bei der Linie 15 handelt es sich um Stuttgarts letzte Meterspurbahn, die im Jahr 2007 verschwunden sein wird, überholt von der normalspurigen Stadtbahn. Wir setzten der Linie 15 ein kleines filmisches Denkmal.

(ESD: 06.11.2005)