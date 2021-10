Das erste Echtdampf-Hallentreffen, das es in dieser Art zuvor noch nicht gegeben hatte, fand vom 4.-6. Januar 1997 in zwei Messehallen in Sinsheim statt. Internationale Echtdampfer konnten drei Tage lang auf mehr als 2000 Metern Gleislänge in den Größen 5 und 7 1/4 Zoll zeigen, was in ihren Loks steckt. (Folge 227)