Wir begeben uns auf Spurensuche in den hohen Norden - in die Eisenbahn-Geschichte von Schleswig-Holstein. Grundlage dafür ist ein Amateurfilm aus den Jahren 1948-53 von Wilhelm Jessen. Er hielt die letzte Fahrt des "Angeln Express" auf Zelluloid fest und dokumentierte damit diese Kleinbahnfahrt auf der Nordstrecke von Flensburg nach Kappeln an der Schlei. (Folge 296)