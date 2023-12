Keine Zeit für adventliche Besinnlichkeit: Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey redet sich das Wahl-Chaos in der Hauptstadt schön, Markus Söder richtet eine Video-Botschaft an „Die Letzte Generation“ und Kretschmann und Strobl streiten sich über Boris Palmer. Außerdem möchte noch ein WM-Botschafter aus dem Emirat seine Sicht auf die Lage in Katar bei Mathias Richling loswerden.