per Mail teilen

Sebastian steckt in einer Zwickmühle. Er hat ein verlockendes Jobangebot bekommen, über das er sich sehr freut, gleichzeitig plagt ihn aber das schlechte Gewissen: Er weiß, dass Karl auf ihn zählt und will ihn natürlich nicht enttäuschen. Andererseits kann Sebastian das Angebot auch nicht einfach so ausschlagen.