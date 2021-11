Die Landfrauen von Schönwald

per Mail teilen

Die Schönwalder Landfrauen bereichern das Leben im Dorf ungemein. Der Herz-zu-Haus-Service wird gerne in Anspruch genommen, die jährlich veranstalteten Bazare sind ein voller Erfolg und ihre Veranstaltungsreihe ist für die Dörfler eine willkommene Abwechslung. Hinter den Kulissen allerdings brodelt es gewaltig. Umso mehr, seit das "junge Gemüse" mit von der Partie ist - und auch noch mitreden will. Saskia und Susanne verjüngen die Truppe ungemein und sind tatsächlich eine Bereicherung. Wäre da nicht Leni, die es nicht verknusen kann, wenn man sich in ihre Kompetenzen einmischt. Der Machtkampf ist eröffnet!