Fotos vom Dreh der Folge "Ganz großes Dama"

Heinz hat unglaublich viel Herzblut in die Theater-Arbeit mit seinen Jungs aus der Break-Initiative gesteckt. Dass es ihm aber jemals gelingen würde, das umgearbeitete Theaterstück "Die Räuber" auch tatsächlich aufzuführen, daran hat kaum jemand wirklich geglaubt. Schließlich schien hier der Name Programm. Doch trotz aller Widrigkeiten: Gemeinsam haben sie es geschafft! Was allerdings Friedrich Schiller zur Modernisierung seiner "Räuber" sagen würde, wird für immer ein Geheimnis bleiben.

