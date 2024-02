Verletzungen

per Mail teilen

Die Vorfälle der vergangenen Zeit gehen Kati einfach nicht aus dem Kopf. Egal womit sie sich beschäftigt, immer hat sie die gleichen schlimmen Bilder vor Augen. Karl versucht ihr zu helfen, damit sie sich wenigstens in ihrer Wohnung wieder sicherer fühlt und baut ein neues Türschloss ein. Er kann einfach nicht verstehen, wie seine Schwester so blauäugig sein konnte, um ausgerechnet übers Internet nach Bekanntschaften zu suchen. Als dann auch noch Bernhard bei Kati auftaucht, eskaliert die Situation.

Während Eva verzweifelt versucht, einen Elektriker für den Löwen zu finden, macht sich bei der sonst so gestressten Sophie eine unerwartete Gelassenheit breit. Eva registriert diesen Wandel, hat aber keine Ahnung, was dahinter steckt.

Auch wenn Bernhard ihre Anwesenheit ein Dorn im Auge ist, kann Monique endlich wieder mehr Zeit mit ihrem Sohn verbringen. Ihre Eltern in Metz sind gut versorgt und Monique nutzt die Gelegenheit, Albert wieder näher zu kommen. Was Kati allerdings von Moniques Idee hält, wieder in die Praxis einzusteigen, wird sich herausstellen.