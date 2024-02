Folge 733: Anno dazumal

per Mail teilen

Jenny und Bea erwarten gespannt das Erscheinen des Gemeindeanzeigers. In der neuesten Ausgabe soll nämlich Beas Kolumne erscheinen, an der die beiden gemeinsam gearbeitet haben. Umso erstaunter ist Bea, als sie feststellt, dass ihr Artikel gar nicht veröffentlicht wurde. Auch im Rathaus fragt man sich, weshalb Beas Kolumne nicht gedruckt wurde und Frau Heilert ist sprachlos, als sie von Bernhard lediglich erfährt, dass man für Bea eine Nachfolge sucht.

Hermann muss im Hofladen die Stellung halten. Doch statt dort ein wenig aufzuräumen, wie er es seinem Blümle versprochen hatte, gräbt er sich durch eine Unmenge an alten Fotos, die er für die Dorfchronik archivieren möchte. Das ist aber leider nicht so einfach, wie Hermann sich das vorgestellt. Als er schon fast aufgeben will, taucht Lioba auf. Und wenn einer die alten Geschichten kennt, dann sie.

Johanna ist wieder einmal in Sachen Landfrauen unterwegs. Schließlich muss sie als deren neue Vorsitzende das Jahresprogramm organisieren. Johanna hat sich auf die Fahnen geschrieben, das Thema Gesundheit und Ernährung wieder mehr ins Bewusstsein der Schönwalder zu rücken - und vor allem ins Bewusstsein ihres Brummels.