Folge 726: Herzenssache

Simone ist noch immer tieftraurig über den Betrug ihres Mannes. Bea würde sich gerne um ihre Freundin kümmern, doch sie hat Tu versprochen, ihm zu helfen. Kurzerhand beschließt Simone, mit Bea in den Löwen zu gehen. Ganz offensichtlich tut es ihr gut, sich durch Arbeit abzulenken. Doch dann kommt alles anders ...

Nach ihrem letzten Workshop ist Sophie mehr als motiviert. Und da Eva noch in Venezuela ist, kann sie sich mit ihrer Kunst und den neuen Ideen im Leibgedinghaus so richtig ausbreiten. Vor allem Heinz freut sich, seine Tochter glücklich und so voller Tatendrang zu sehen.

Eva ist wieder im Löwen - allerdings nur per Internet. Wenigstens so bekommt Tu seine Chefin wieder einmal zu Gesicht. Und Eva freut sich, das Leben in ihrer Kneipe wenigstens so ein wenig mitzubekommen. Leider sieht es nämlich nicht so aus, als würde sie schnell wieder zurückkommen können ...