Folge 712: Jeden Tag eine gute Tat

Schon früh am Morgen schallt ein energisches "Halli-Hallo" durch den Fallerflur. Johanna, die den Tag eigentlich mit Großputz verplant hatte, ist von Lenis Besuch sehr überrascht. Leni hat nämlich nicht nur vor, mit Johanna das Landfrauencatering zu planen, sondern möchte am liebsten sofort mit der Weihnachtsbäckerei beginnen. Und wenn Leni erst einmal der Tatendrang gepackt hat, ist sie durch nichts und niemanden zu bremsen. Für Johanna bedeutet das in diesem Fall: Mitgefangen - mitgehangen.

Bea ist mehr als verwundert, denn Albert sitzt in seinem Zimmer und lernt - freiwillig! Offensichtlich hat ihm die Zeit mit Sabine Spitz und den gemeinsamen Mountainbiketouren gut getan und seinen Ehrgeiz neu geweckt. Als sein Vater ihn nach der letzten Mathearbeit fragt, kann er ihn sogar mit einer guten Note überraschen. Albert weiß auch schon ganz genau, wie Bernhard ihn dafür angemessen belohnen kann.

Das Aufräumen des Brunnengangs ist für Karl schon eine größere Herausforderung. Allmählich ist er von dem dort herrschenden Chaos ziemlich genervt. Wie gut, dass wenigstens Jenny sich bereiterklärt, ihm bei der Chaosbewältigung zu helfen. Und dabei findet sie ein ganz besonderes Erinnerungsstück ...