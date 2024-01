Folge 703: Türkisch für Fortgeschrittene

per Mail teilen

Sabine Spitz macht Ferien auf dem Fallerhof. Und davon profitiert in diesem Fall nicht nur Bea als Vermieterin, sondern auch Bernhard als Bürgermeister. Denn sie bringt ihn auf die Idee, in der Gemeinde einen Mountainbikepfad anzulegen. Und genau das passt in Bernhards Konzept: Fit für die Zukunft!

Noch hat Kati Murats Einladung zum Familienfest in der Türkei nicht angenommen. Sie hat allergrößte Bedenken, auf Murats Großfamilie zu treffen - vor allem wegen ihres großen Altersunterschieds. Von den Sprachproblemen ganz zu schweigen. Aber so schnell will Murat nicht locker lassen, doch dann stellt er fest, dass Kati ihren Eltern noch nichts von ihm erzählt hat.

Albert eröffnet der Familie, dass er unbedingt seinen Führerschein machen will. Die Reaktionen darauf fallen unterschiedlich aus. Als er seinem Vater davon erzählt und ihm bereits die Anmeldung zur Unterschrift vorlegt, bekommt er eine klare Absage. Bernhard setzt seine Prioritäten anders: Zuerst das Abitur, dann der Führerschein.