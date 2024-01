Folge 681: So und nicht anders!

per Mail teilen

Früher hätte man sich nicht vorstellen können, dass Hermann sich einmal so für Lioba einsetzen würde. Doch jetzt, wo vor allem Franz sich das Waldhaus als Standort fürs Museum "ausgesucht" hat, kann Hermann gar nicht anders. Er muss irgendwie dafür sorgen, dass Lioba das Waldhaus behalten kann. Da das Haus allerdings Eigentum der Gemeinde ist, kommt Hermann an Bernhard nicht vorbei. Und er kann sich schon denken, dass von seinem Sohn keine Hilfe zu erwarten ist. Franz jedenfalls gibt sich, was die Standortfrage fürs Museum betrifft, wie immer siegessicher! Aber vielleicht braucht es ja ein Schlitzohr, um ein anderes Schlitzohr auszutricksen ...

Nachdem Bernhard seinen Sohn mit Nachhilfeunterricht "therapieren" will, setzt Karl da mehr auf eine Art "Schule fürs Leben": Albert soll Toni und Niki im Sägewerk helfen. Für Toni und seinen Arbeitseifer ist das natürlich ein gefundenes Fressen und er lässt Albert ordentlich schuften. Obwohl er richtig schwer anpacken muss, hat Albert bei der gemeinsamen Arbeit so richtig Spaß! Gut gelaunt kommen die drei nach Feierabend in den Löwen. Und dort kommt Toni auf die Idee, wie er Alberts Schulproblem ganz einfach lösen kann - und nicht nur das!