Folge 641: Rache

Serie D 2010 Rache

Kati hat das Gefühl, dass während ihrer Abwesenheit irgendjemand in ihrer Wohnung war. Völlig aufgelöst versucht sie, Eva davon zu berichten, doch ihre Tochter hat keine Zeit für sie. Kati fährt nach Hause und schließt sich ein. Hilflos wendet sie sich an Marcel, der es wieder einmal schafft, seine Freundin zu beruhigen. Noch ahnt Kati nicht, in welcher gefährlichen Lage sie sich wirklich befindet.

Johanna ist glücklich, denn ihr Brummel scheint sich so langsam aber sicher an sein Leben als Rentner zu gewöhnen. Er ist voller Tatendrang und kramt seine alte Eisenbahn hervor. Liebevoll versucht er, das alte Teil wieder in Gang zu bekommen und macht Johanna dabei ein verlockendes Angebot.

Obwohl Franz bereits mit dem "Forellenhof" auf die Nase gefallen ist, lässt er sich von seinen Plänen, ein Reiterhotel zu bauen, nicht abbringen. Sein größter Gegenspieler jedoch ist sein Sohn - und der hat bereits ganz andere Pläne.