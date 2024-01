Folge 634: Neue Pläne

per Mail teilen

Serie D 2010 Neue Pläne

Toni ist sauer. Von seinem Kumpel Ludwig fühlt er sich im Stich gelassen und mit der Arbeit in der Säge steht er wieder einmal alleine da! Ausgerechnet jetzt braucht ein Kunde auch noch sein Holz früher als geplant! Aber nicht mit Toni. Schließlich hat ihm Bea versprochen, dass er für seine Hilfe beim Beutenbau Urlaub bekommt. Und den nimmt er jetzt auch, was nicht nur Karl in die Bredouille bringt.

Liobas Bemerkungen über Wilhelms Geheimnis lassen Heinz noch immer keine Ruhe. Eigentlich dachte er immer, er hätte aus Traditionsgründen Priester werden müssen. Aber da scheint er sich geirrt zu haben. Auf der Suche nach der Wahrheit bittet er Johanna um das Originalmanuskript von Wilhelms Memoiren.

Im Löwen gibt es erneut Probleme mit der alten Elektrik. Eva und Tu sind ziemlich ratlos. Ein Glück, dass Andreas gerade da ist, als wieder einmal der Strom ausfällt. Er scheint auch für technische Probleme ein Händchen zu haben.