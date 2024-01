Folge 631: Ante portas

Serie D 2009 Ante portas

Hermann ist deprimiert und die Familie ratlos. Es scheint, als wäre es der Streit mit Bernhard, der Hermann so zu schaffen macht. Was aber wirklich an ihm nagt ist etwas ganz anderes. Als Johanna beiläufig von Leni erfährt, was sich am Abend zuvor im Löwen abgespielt hat, ist sie entsetzt. Sie lässt alles stehen und liegen und macht sich entschlossen auf den Weg zu ihrer Enkelin.

Bea ist von dem charmanten Tierarzt schwer beeindruckt und schwärmt bei jeder Gelegenheit von ihm. Ganz im Gegensatz zu Karl, denn für ihn ist der Neue lediglich ein "Gockel auf dem Motorrad".

Die Haushaltssperre macht auch vor dem Fallerhof nicht halt. Für den nächsten Tag ist heftiger Schneefall angekündigt und der neue Bürgermeister hat den Schneeräumdienst gestrichen. Karl ist sauer, denn sein Bruder schafft es immer wieder, ihm neue Probleme zu bereiten.