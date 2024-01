Folge 613: Von Hormonen und Currywürsten

Serie D 2009 Von Hormonen und Currywürsten

Leni ist außer sich. Nicht genug, dass Rosi in Zukunft ihren Honig in Johannas Hofladen verkaufen möchte, jetzt will sie Leni auch noch mit ihren Schönheitsprodukten Konkurrenz machen und Gelee Royale anbieten. Leni sagt Rosi den Kampf an und Rosi merkt schnell, dass nicht nur Bienen stechen können.

Während Hermann nach dem unerwarteten Wahlergebnis wieder zum Angriff übergeht, hat Herr Weiss bereits ganz andere Pläne. Als er Frau Heilert darüber informiert ist sie entsetzt und fasst einen mutigen Entschluss.

Nachdem die beiden ihre Arbeit im Brunnengang beendet haben, überredet Daniel Jenny zu einem Ausflug mit dem Moped. Glücklich über Daniels Einladung vergisst Jenny nicht nur die Zeit.