Folge 600: Verzweiflung

Serie D 2008 Verzweiflung

Seit ihrer "Flucht" aus Thailand hat Sophie nichts mehr von Tom gehört. Nach Wochen taucht er überraschend auf dem Fallerhof auf und bringt Sophies Gefühlsleben ziemlich durcheinander.

Eva hat ihrer Oma versprochen, ihr bei der Gestaltung der Homepage zu helfen und kommt mit ihrer Fotoausrüstung zu Johanna in den Hofladen. Leni will bei dieser Aktion natürlich nicht fehlen. Allerdings hat sie von so einem Fotoshooting ganz andere Vorstellungen als Johanna und Eva.

Bernd hat für die Ausfahrten mit dem neuen Planwagen schon jede Menge Buchungen vorliegen. Die Frage ist nur, ob Ludwig und Toni es schaffen, mit den Restaurierungsarbeiten auch rechtzeitig fertig zu werden. Ein Telefonat zwischen Matthias und Toni lässt jedoch nichts Gutes ahnen.