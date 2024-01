Folge 597: Ende der Fahnenstange

per Mail teilen

Serie D 2008 Ende der Fahnenstange

Leni ist für Johannas Idee mit dem Internetverkauf gleich Feuer und Flamme. Und dabei denkt sie natürlich nicht wirklich nur an die Produkte aus dem Hofladen. Lioba sind diese Pläne aber ganz und gar nicht geheuer und sie weigert sich, ihren Tee für so was herzugeben!

Monique schickt ihre Patienten zu einem Kollegen, denn sie möchte ihre Praxis für einige Wochen schließen. Kati wundert sich, denn Monique hat ihr von diesen Plänen überhaupt nichts erzählt. Auf Nachfragen weicht ihr Monique vehement aus.

In der örtlichen Presse wird über den Werkstattbrand ausführlich berichtet. Vor allem Uli Zimmermann wird darin äußerst löblich erwähnt, was nicht nur Karl fuchsteufelswild macht. Für ihn steht nach den letzten Ereignissen fest: Bea muss die Feuerwehruniform an den Nagel hängen.