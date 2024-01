Folge 594: Der stille Teilhaber

per Mail teilen

Serie D 2008 Der stille Teilhaber

Franz entdeckt den Kostenvoranschlag für den Planwagen. Er als Geschäftsmann ist mit diesen Bedingungen natürlich überhaupt nicht einverstanden und macht Matthias klar, dass er sich über den Tisch hat ziehen lassen. Franz wäre nicht Franz, wenn er sich aus dieser Sache heraushalten würde.

Während Eva sich morgens auf ihren Kaffee freut, ist Sophie bereits in wilden Aktionismus verfallen. Eva traut ihren Augen nicht, als sie sieht, was mit den Küchenstühlen passiert ist. Die erste Krise in der Mädels-WG scheint vorprogrammiert.

Monique macht ihre familiäre Situation extrem zu schaffen. Der ewige Kampf mit Bernhard belastet mittlerweile vor allem ihre Beziehung zu Matthias. Es scheint, als würde sie kapitulieren.