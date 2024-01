Folge 584: Zukunftsvision

per Mail teilen

Serie D 2007 Zukunftsvision

Bernhard hat sich mit Albert in dessen Wald verabredet. Bernhard hat sich ein neues Gewehr gekauft und sein Sohn würde es am liebsten gleich ausprobieren. Doch Bernhard macht ihm klar, dass er nicht so einfach rumballern kann. Aber mit einem Luftgewehr auf eine Zielscheibe schießen, das könnte er. Da Albert kein eigenes Gewehr hat, verspricht ihm Bernhard eins.

Im Rathaus wird Hermann schon von einem aufgebrachten Schorsch erwartet. Er kommt von der Bauausschusssitzung und natürlich ist besonders Zimmermann wieder über den abwesenden Bürgermeister hergefallen. Wie soll das erst werden, wenn Zimmermann vielleicht Hermanns Nachfolger wird? Doch Hermann lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er hat schon einen Plan, wer neuer Bürgermeister werden könnte.

Hermann bespricht seine Pläne auch mit Frau Heilert. Die hat sich ebenfalls Gedanken gemacht - und ist zufälligerweise zum gleichen Ergebnis gekommen wie Hermann. Es gibt genau eine Person, die sich in der Gemeinde bestens auskennt, integer ist und noch andere Eigenschaften hat, die der zukünftige Bürgermeister mitbringen muss. Doch als die beiden ihrem Wunschkandidaten die Pläne mitteilen, bricht der in schallendes Gelächter aus.