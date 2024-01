Folge 576: Zurück zu den Wurzeln

per Mail teilen

Serie D 2007 Zurück zu den Wurzeln

Eva kommt mit einem Leihwagen und viel Gepäck auf den Fallerhof. Sie beichtet ihrer Oma, dass sie den Stress nicht mehr ausgehalten und ihren Job in Hamburg gekündigt hat! Johanna ist bestürzt, in der heutigen Zeit eine feste Anstellung so leicht aufzugeben? Eva fühlt sich missverstanden – ihre Entscheidung war keinesfalls leichtfertig!

Eva ist immer noch auf dem Fallerhof, als Kati kommt und sich über das Auto mit Hamburger Nummernschild wundert. Als sie Eva sieht, freut sie sich, ist aber auch verwundert. Wieso ist Eva trotz Urlaubssperre da? Eva versucht, das Thema zu vermeiden, aber ihre Mutter will wissen, was los ist.

Auch Sophie hat so ihre Probleme. Sie erzählt Eva, dass Tom immer noch zuhause wohnt und sie Angst hat, dass er kneift. Doch Eva rückt ihr den Kopf zurecht. Es wäre ihr wohl kaum lieber, wenn Tom seine Eltern im Stich lassen würde. Es gibt wenige Männer, die bereit sind, so viel Verantwortung zu tragen.